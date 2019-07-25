Стало известно, где можно отдохнуть со скидкой до 40%

Москва, 25 июля. Россияне в конце июля — начале августа могут вылететь на отдых со скидкой до 40%, воспользовавшись «горячими турами».

По данным Ассоциации туроператоров (АКОР), воспользоваться максимальной скидкой можно, отправившись на отдых в Болгарию, Кипр, Доминикану, Мексику и Таиланд, сообщает РИА Новости.

«По ценам, которые существенно ниже, чем обычно, туристы могут найти предложения по ряду направлений на ближайшие даты вылета – с конца июля вплоть до 5 августа», — говорится в сообщении АКОР.

К примеру, стоимость десяти дней отдыха на Кипре начинается от 57 тыс. рублей, в Болгарии – от 31 тысячи, Мексике – от 95 тысяч рублей, в Таиланде – от 85 тыс., во Вьетнаме — от 101 тысячи, в Греции – от 65 тысяч рублей

«Цены на отдых в Турции на эти же даты — от 37,5 тысяч рублей на двоих за десять ночей», — уточнили в Ассоциации туроператоров.

При этом в АКОР напомнили, что в стоимость туристической программы входят авиаперелет, проживание, медстраховка и питание на двоих (как правило — только завтраки, однако в Доминикане и Турции – «все включено»).

Как ранее сообщали «Известия», Россия вошла в топ-10 стран по числу туристов, выезжающих за рубеж. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index: Origins.

Так, россияне заняли девятое место. По оценкам экспертов, в прошлом году за рубеж, в частности в страны СНГ, выехали более 40 миллионов туристов из России. Чаще всего наши соотечественники отдыхают в Анталье, а также Паттайе и Пхукете.