Певица Гвердцители рассказала о жизни ее сына

Москва, 25 июля. Эстрадная грузинская певица Тамара Гвердцители рассказала, чем занимается ее сын Сандро Кахабришвили. По словам артистки, он выбрал научную деятельность.

Как рассказала в интервью изданию «Дни.ру» 57-летняя исполнительница, ее сын в настоящее время учится в Британии.

«Он может читать лекции. Кроме того, пишет книгу и научные труды. Сандро — человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный», — похвасталась Гвердцители.

Певица обратила внимание, что ее сын в совершенстве знает как грузинский, так и русский языки, но лучше всего говорит на английском.

По ее словам, по окончании обучения Сандро будет жить в Лондоне и Москве.

Артистка призналась, что рада выбору сына и не жалеет, что он не связал свою деятельность с музыкой и шоу-бизнесом.

Отвечая на вопрос о личной жизни сына, Гвердцители заявила, что не торопит его жениться.

«Хотя девушка у Сандро есть, да и к внукам я давно уже морально готова», — рассказала певица.

Ранее экс-жена грузинского певца Валерия Меладзе Ирина рассказала, что благодарна бывшему возлюбленному за то, что он ушел из семьи. В эфире телевизионного канала НТВ женщина заявила, что Меладзе признался в измене. Однако, по ее словам, спустя некоторое время она смогла его простить. При этом Ирина указала, что о его похождениях «все знали, кроме нее».