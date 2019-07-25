Россияне атаковали Instagram Ди Каприо просьбами спасти Байкал

Москва, 25 июля. Пользователи Instagram из России заполонили комментариями публикации американского актера Леонардо Ди Каприо, требуя обратить внимание на сложившуюся на озере Байкал экологическую ситуацию.

Под одним из постов в профиле артиста подавляющее большинство комментариев написано на русском языке. Во многих из них авторы поставили хэштеги #байкалнаш и #спастибайкал. Пользователи призывают Ди Каприо помочь в борьбе с загрязнением озера и наплывом нарушающих экосистему Байкала туристов.

При этом многие комментаторы переиначивают имя актера на более привычный для россиян лад, называя Ди Каприо «дорогой Левушка», «Лева», и «Лео».

«Лева, надо спасать Байкал #save_baikal», - написал nezabydka_khv.

«Лео! Пришло наше время сделать что-то полезное для всего мира. Помоги нам с Байкалом, а мы в долгу не останемся! Только попроси!» — пообещал xalat_xalaty_xalat_savebaikal.

«Леонардо не доступен, подключайте Микеланджело, Донателло и Рафаэля, может они помогут #savebaikal», — написала mariana__medvedeva.

Многие пользователи вспомнили, что ранее подобный ажиотаж русскоязычных комментаторов наблюдался в профиле популярной американской певицы Леди Гаги (Стефани Джоанн Анджелина Германотта).

«Лео, справься у Гагули, как она там, девочка наша?! Столько дней от нее ничего не слышно! Может случилось чего? Мы тут волнуемся, места себе не находим! Может ее тоже надо спасать, как Байкал?!» — попросил пользователь manonache.

Просьбы российские пользователи адресуют Ди Каприо, так как актер имеет российские корни и активно защищает окружающую среду. Артист вложил в экологические проекты около 100 миллионов долларов за последние 20 лет.

Ранее Газета.ru со ссылкой на директора Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрея Федотова сообщила, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации продуцирующих токсины бактерий.