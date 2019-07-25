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Стало известно, когда Samsung выпустит на рынок складной смартфон Galaxy Fold

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Стало известно, когда Samsung выпустит на рынок складной смартфон Galaxy Fold

Сеул, 25 июля. Южнокорейская компания Samsung выпустит на рынок в сентябре смартфон Galaxy Fold, который может складываться.

Планировалось, что смартфон появится в продаже намного раньше, однако во время предварительных тестов у него были найдены проблемы при сгибании в верхней и нижней части дисплея.

«Samsung понадобилось время для того, чтобы полностью оценить дизайн продукта, произвести необходимые улучшения и провести тщательные тесты, чтобы утвердить внесенные изменения», — сообщили в пресс-службе корпорации.

В настоящий момент неизвестно, в каких странах новинка появится в сентябре. Последняя прошивка устройства тестируется для США, Индии, Франции, Германии и Великобритании.

Устройство будет иметь два дисплея: 7,3 дюйма и 4,6 дюйма. Маленький дисплей предназначен для режима работы в качестве смартфона, большой — в качестве планшета.

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