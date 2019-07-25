Военный эксперт раскрыл причину конфликта между США и Турцией

Анкара, 25 июля. Об истинных причинах напряженных отношений между Турцией и США рассказал бывший высокопоставленный турецкий военный.

Размышлениями на тему экс-заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Турции Эргин Сайгун поделился в интервью изданию Güneş, уточнив, что поставка российских С-400 только предлог, используемый Вашингтоном.

«Боюсь, что проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400. На мой взгляд, поставка С-400 — это лишь небольшая их часть», — пояснил военный эксперт.

Как считает Сайгун, основной интерес Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – обеспечение безопасности Израиля, поэтому государства, «враждебные» Иерусалиму, «устраняются».

«По моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой», — продолжил Эргин Сайгун.

Эксперт добавил, что если бы Анкара и Вашингтон пришли бы к соглашению по С-400, то США стали бы предъявлять Турции новые требования. Например, прекратить контакты с Ираном и создать курдское государство в Сирии.

«Заявления США о том, что Россия получит секретные сведения о самолетах F-35, не оправданы, поскольку секреты этих истребителей уже давно известны Москве», — прокомментировал специалист исключение Турции из американской программы.

Как напоминает «Газета.ru», контракт на сумму 2,5 млрд долларов, подразумевающий поставку Турции двух дивизионов ЗРК С-400, был подписан между Анкарой и Москвой в 2017 году. В первой половине июля турецкая сторона начала получать комплексы в рамках данного соглашения.