МЧС дало советы, как обезопасить себя во время походов в лес

Москва, 25 июня. Спасатели рассказали, каких правил нужно придерживаться во время походов в лес.

По словам сотрудников МЧС, перед походом обязательно нужно ознакомиться с прогнозом погоды, в случае дождя или тумана правильным будет отложить прогулку. Также необходимо рассказать родственникам маршрут похода.

Чтобы быть более заметным в лесу, необходимо надевать одежду яркого цвета. Она должна закрывать большую часть тела. Это поможет защититься от порезов и насекомых.

В МЧС подчеркивают, что перед походом в лес следует не забыть взять аптечку, еду, воду, заряженный телефон и спички. В том случае, если человек заблудился, можно ориентироваться по звукам: трактор слышен за четыре километра, проходящий поезд — за десять километров. Важно обращать внимание на ориентиры: текущую речку или ручей, с какой стороны находится солнце, это поможет при обратной дороге.

Ранее американские спасатели нашли в лесу пропавшего полуторагодовалого ребенка. Он был один два дня. Предположительно мальчик вышел через заднюю дверь своего дома и ушел от жилища на два километра. Спасатели отметили, что ребенок находился «в удивительно хорошем состоянии», сообщает телеканал «360».

Спасатели также дали советы, как определить съедобность грибов. Нельзя трогать слишком старые или наоборот слишком молодые грибы, а также грибы, которые являются мягкими или водянистыми. Срезать можно только грибы, которые не имеют бахромы на ножке, сообщает «Газета.ru».