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Ковитиди ответила на предложение Киева расширить антироссийские санкции

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Ковитиди ответила на предложение Киева расширить антироссийские санкции

Москва, 25 июля. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ответила на предложение правительства Украины расширить антироссийские санкции в связи со строительством газопровода в Крым.

По мнению сенатора, на Украине работают политики, продолжающие курс экс-президента Петра Порошенко, поэтому России нужно набраться терпения и дождаться нового состава парламента.

«Мы должны набраться терпения. Недавно прошли парламентские выборы, в течение 30 дней должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров. А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует ту политику, которая была в период Порошенко», — отметили Ковитиди в интервью RT.

По ее словам, санкционная политика ведет к ухудшению отношений, поэтому предложение украинского правительства можно рассматривать, как попытку дестабилизировать ситуацию.

С инициативой расширить санкции против связанных с прокладкой газопровода «Краснодарский край — Крым» российских компаний ранее выступило украинское министерство по вопросу «временно оккупированных» территорий, сообщила Газета.ru. Предположительно в санкционный список включат 24 предприятия, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму организаций.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума, на котором за вхождение полуострова в состав Российской Федерации высказалось большинство жителей полуострова. В Москве отмечают, что голосование прошло в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Тем не менее, Киев продолжает считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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Источник: RT
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