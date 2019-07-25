Ритейлеры могут отказаться от системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

Москва, 25 июля. Из-за возможного тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7% отечественные ритейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) Центробанка России.

Об этом говорится в письме ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю регулятора Эльвире Набиуллиной, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей».

Издание сообщает, что, по мнению ритейлеров, кредитные учреждения будут использовать максимальный тариф в 0,7%, при том, что для них установлен коридор в 0,2 — 0,7%.

Ранее первый заместитель председателя российского Центрального банка Ольга Скоробогатова заявляла, что регулятор выработал компромиссное решение после общения с представителями рынка.

Однако, в свою очередь представитель ассоциаций компаний розничной выступил с заявлением, что торговые сети готовы участвовать в системе быстрых платежей только при ставке в 0,3 — 0,4%.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июля президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей Банка России в предусмотренных ЦБ случаях.

Согласно документу, правилами платежной системы Центробанка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств индивидуализации.