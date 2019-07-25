Ту-142 оснастили высокоточной системой наведения «Гефест»

Москва, 25 июля. Модернизация сверхдальних противолодочных самолетов Ту-142 началась в России. Об этом пишут «Известия».

Воздушная машина получила высокоточную прицельную систему «Гефест» (СВП-24). Она позволяет использовать автоматику для расчета траектории полета боеприпасов до цели. Учитываются высота полета, скорость и метеорологические условия.

Новая система увеличивает точность противолодочных торпед и глубинных авиационных бомб. Также СВП-24 позволяет помочь расставить в море гидроакустические буи. Они необходимы для поиска подлодок противника.

«Гефест» позволяет наносить удары на максимальной дистанции, поэтому воздушная машина может не входить в районы, защищенные средствами ПВО противника, действуя как дальний бомбардировщик.

«Такие самолеты необходимы при уничтожении лагерей террористов. Кроме того, боезапас Ту-142 позволит бороться с такими площадными целями, как аэродромы, заводы, транспортные узлы или военные базы», — рассказал военный эксперт Антон Лавров.

Напомним, основное назначение Ту-142 — поиск и уничтожение атомных подводных лодок вероятного противника. Также самолет можно использовать для радиоэлектронной, дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки. Боевая машина может совершать перелеты в несколько тысяч километров, а также часами находится в районах патрулирования атомных подводных ракетоносцев.

Ранее стало известно, что морская авиация Северного флота будет патрулировать Арктику на регулярной основе. Для этого будут использоваться противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, а также разведывательные боевые машины Су-24МР, сообщает телеканал «360».

Отметим, в ноябре 2018 года маневр Ту-142 поразил военных НАТО. Противолодочный самолет на небольшой высоте пролетел над кораблем НАТО Mount Whitney.