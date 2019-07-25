Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Рособрнадзор рассказал абитуриентам, как поступить в «правильный» вуз

47
0 Оставить комментарий

Рособрнадзор рассказал абитуриентам, как поступить в «правильный» вуз

Москва, 25 июля. На что обращать внимание при поступлении и куда обращаться в случае нарушение прав абитуриентов рассказала заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова.

Размышлениями на тему специалист поделилась в большом интервью РИА Новости, уточнив, что в первую очередь вчерашние выпускники школ и их родители должны смотреть на базовые документы, дающие право вузу вести образовательную деятельность.

«Второй важный документ – это аккредитация образовательных программ. Отмечу, что не все организации имеют ее. Однако абитуриенты, которые хотят по итогу обучения получить диплом государственного образца, обязательно должны обращать внимание на наличие аккредитации», — добавила эксперт.

Также, по словам заместителя главы Рособрнадзора, в случае нарушения прав абитуриентов, молодой человек или девушка должны обратиться с заявлением на имя председателя приемной комиссии и ректора того или иного высшего учебного заведения.

«Есть право абитуриента подать документы в пять вузов на три направления подготовки, поэтому в случае нехватки баллов для поступления я бы рекомендовала не сосредотачиваться на одной программе одного вуза, а изучить весь спектр предложений», — дала еще один совет Наталия Наумова.

Рособрнадзор рассказал абитуриентам, как поступить в «правильный» вуз

К слову, ежегодно Рособрнадзор проводит до 115 проверок работы высших учебных заведений. В этом году специалисты надзорного ведомства уже провели 74 плановые проверки и 49 внеплановых. Часть проверок – это внеплановые проверки контроля и исполнения предписания, сообщает «Газета.ru».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров