Рособрнадзор рассказал абитуриентам, как поступить в «правильный» вуз

Москва, 25 июля. На что обращать внимание при поступлении и куда обращаться в случае нарушение прав абитуриентов рассказала заместитель руководителя Рособрнадзора Наталия Наумова.

Размышлениями на тему специалист поделилась в большом интервью РИА Новости, уточнив, что в первую очередь вчерашние выпускники школ и их родители должны смотреть на базовые документы, дающие право вузу вести образовательную деятельность.

«Второй важный документ – это аккредитация образовательных программ. Отмечу, что не все организации имеют ее. Однако абитуриенты, которые хотят по итогу обучения получить диплом государственного образца, обязательно должны обращать внимание на наличие аккредитации», — добавила эксперт.

Также, по словам заместителя главы Рособрнадзора, в случае нарушения прав абитуриентов, молодой человек или девушка должны обратиться с заявлением на имя председателя приемной комиссии и ректора того или иного высшего учебного заведения.

«Есть право абитуриента подать документы в пять вузов на три направления подготовки, поэтому в случае нехватки баллов для поступления я бы рекомендовала не сосредотачиваться на одной программе одного вуза, а изучить весь спектр предложений», — дала еще один совет Наталия Наумова.

К слову, ежегодно Рособрнадзор проводит до 115 проверок работы высших учебных заведений. В этом году специалисты надзорного ведомства уже провели 74 плановые проверки и 49 внеплановых. Часть проверок – это внеплановые проверки контроля и исполнения предписания, сообщает «Газета.ru».