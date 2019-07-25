Фестиваль черешни провели под Дамаском в Сирии

Дамаск, 25 июля. Жители сирийского города Кара провели посвященный окончанию сбора урожая черешни фестиваль.

Город расположен в провинции Дамаск всего в 95 километрах от сирийской столицы. Местные жители начали выращивать черешню более 40 лет назад.

«У меня 2000 черешневых деревьев. Они растут высоко в горах. Именно там растет самая вкусная черешня. Начинали мы высаживать саженцы 42 года назад. Тогда президент страны Хафез Асад дал нам, крестьянам, технику, выделил землю в горах», — цитирует одного из местных садоводов РИА Новости.

Раньше жители города поставляли черешню даже за границу. Но во время войны Кару захватили боевики. После освобождения города вернувшиеся в родные края местные жители обнаружили, что сады в горах нетронуты.

Фестиваль после завершения сбора урожая проводят в городе второй год подряд для рекламы своей продукции. Глава сельскохозяйственной общины Мохаммад аль-Хелюж отметил, что собираемая в горах черешня на 100% органическая, в ней нет химических добавок.

Он подчеркнул, что хозяева садовых участков состязаются в лучшем и наиболее оригинальном оформлении экспозиции. В 2019 году жюри не вручало наград, но к следующему году организаторы фестиваля решили наградить особо отличившихся участников.

Несмотря на освобождение страны от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1, ситуация в Сирии остается напряженной. Ранее Газета.ru сообщила, что на юге сирийской провинции Даръа в результате воздушной атаки вооруженными силами Израиля был нанесен материальный ущерб. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.