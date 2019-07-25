Советник Зеленского заявил об историческом союзе Украины и «независимого Крыма»

Киев, 25 июля. Советник украинского президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил об историческом союзе Украины и «независимого Крыма».

По его словам уже начал работать прообраз комитета Верховной рады «по оккупированным территориям». Он разделен на подкомитеты по Донбассу и Крыму. Члены комитета поддерживают перспективу создания на территории полуострова «крымской национальной автономии», отметил Потураев.

Кроме того он рассказал, как в начале XIX века в момент «развала» Российской империи Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно – это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс», — заявил он.

По словам Потураева, Крымское ханство было союзником Украины в период «освободительной войны» Богдана Хмельницкого.

Потураев и ранее допускал неоднозначные высказывания о Крыме. Политик заявлял, что Зеленский не будет «менять» Крым на урегулирование гражданской войны в Донбассе, как предлагал экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщила Газета.ru. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на одиозное предположение бывшего главы Украины ответил, что ситуацию в Донбассе украинскому президенту стоит обсуждать с жителями региона.

Воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума, на котором за вхождение полуострова в состав Российской Федерации высказалось большинство жителей полуострова. В Москве отмечают, что голосование прошло в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Тем не менее, Киев продолжает считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Части Донецкой и Луганской областей отказались признавать пришедшее после государственного переворота руководство и объявили о независимости. В ответ Киев начал против Народных Республик Донбасса военную операцию.