Экс-глава Серпуховского района Шестун будет содержаться в больнице при СИЗО

Москва, 25 июля. Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун будет наблюдаться в больнице при СИЗО-2 (Бутырка) УФСИН по Москве.

Супруга бывшего чиновника заявила, что Шестун был госпитализирован в психиатрическую больницу имени Н. А. Алексеева. Ему был поставлен диагноз «депрессивное состояние».

Позже во ФСИН рассказали, что консилиум врачей принял решение продолжить наблюдение за пациентом в стационарных условиях в МЧС-77 — больница при СИЗО-2.

Напомним, что Александр Шестун занимал пост главы Серпуховского района в 2003-2018 годах. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, а также в легализации денежных средств, которые были получены в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что Красногорский районный суд Московской области изъял у бывшего чиновника имущества на 10 млрд рублей: 22 автомобиля, 760 объектов недвижимости, самоходный и речной транспорт.

Как сообщает телеканал «360», в июне Шестун обвенчался в СИЗО «Матросская тишина». Обряд длился около 40 минут.