«Россети» заявили, что цифровизация снизит время ликвидации аварий почти в шесть раз

Москва, 25 июля. Цифровизация электросетевого комплекса сократит время ликвидации аварий в России почти в шесть раз. Об этом рассказал РИА Новости глава компании «Россети Центр» Игорь Маковский.

По его словам, внедрение технологий цифровизации в Калининграде позволило снизить ликвидацию технических нарушений с 5,5 часов до одного часа. Кроме того, время локализации аварий стало занимать вместо 1,5 часов около одной минуты. Маковский подчеркнул, что это связано с тем, что контроль ведет единая система оперативно-технологического управления.

Данные об ошибках и нарушениях на автоматизированных участках передаются в центр управления, после чего поврежденный участок изолируется. Все потребители начинают питаться от резервных линий. Весь процесс автоматизирован. Раньше для этой процедуры нужно было физически задействовать людей: они выезжали на место и искали повреждение. После этого потребители запитывались вручную.

Цифровизация также позволяет эффективно бороться с воровством электроэнергии, от которой страдает не только предприниматель, но и добросовестный потребитель, отметил Маковский.

Напомним, что «Россети» утвердили концепцию «Цифровая трансформация-2030». Первый этап ее реализации — введение единых центров управления сетями в регионах.

Как сообщает телеканал «360», с начала года в Московской области к электричеству подключили 1072 социально важных объекта. Работами занимались «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго». Выданная суммарная мощность составила 182 МВт.

Ранее «Россети» нашли решение по сокращению многомиллионных потерь в энергосистеме Дагестана.