Южная Корея обвинила КНДР в пуске неопределенных снарядов

Сеул, 25 июля. Военные Южной Кореи заявили о пуске двух неопределенных снарядов в Японское море со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным японских СМИ, были запущены баллистические ракеты малой дальности. Сейсмологи в России не зафиксировали в Японском море признаков пусков КНДР. Примгидромет отмечает, что радиационный фон в Приморском крае составляет 11 микрорентген в час при допустимой норме в 30.

Весной Северная Корея запустила в восточном направлении неустановленные снаряды, сообщила Газета.ru. Снаряды были запущены 9 мая из провинции Северный Пхенган.

В США и Японии считают, что применялись баллистические ракеты малой дальности, разработку и испытания которых Северной Корее запрещает Совбез ООН.