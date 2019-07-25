Минтруд предлагает сделать программу маткапитала бессрочной

Москва, 25 июля. Материнский капитал необходимо сделать бессрочной мерой, а не просто продлить до 2025 года. Об этом заявил замглавы Минутруда России Алексей Вовченко.

«Пока изменений в закон нет. Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой», — цитирует Вовченко РИА Новости.

По его словам, в министерстве настаивают на том, чтобы материнский капитал стал более существенной мерой, которая бы всегда индексировалась без «трехгодовых задержек», которые произошли в «прошлом бюджетном цикле».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что рассчитывает на продление до 2025 года программы по выплатам материнского капитала. По ее словам, это решение могут принять до конца текущего года.

Ранее Газета.ru со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ сообщила, что большинство россиян знают о различных мерах поддержки в рамках программы материнского капитала и готовы воспользоваться ими.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее также сообщал, что руководство страны подготовило предложения, которые помогут на 30–40% снизить уровень бедности в российских семьях. Часть предложений касается материнского капитала.

Еще один вариант предполагает выплаты пособий на рождение первого ребенка в случае, если семья находится в зоне бедности. Кудрин отметил, что пособие будут получать родители рожденных с 2018 года детей.