Соловьев описал состояние Зеленского после телеграммы Путина в Британию

Москва, 25 июля. Российский лидер Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму новому премьеру Великобритании Борису Джонсону. Телеведущий Владимир Соловьев считает, что после этого президенту Украины Владимиру Зеленскому «стало еще обиднее».

«Зеленскому стало еще обиднее», — написал Соловьев на своей странице в вTwitter.

Зеленскому стало ещё обиднее



«Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии — Кремль»RT — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 24, 2019

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Путин поздравит главу Украины, когда тот достигнет первого успеха в урегулировании конфликта в Донбассе, а также продвинется в вопросах нормализации отношений между Россией и Украиной, сообщает «Газета.ru».

Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 11 июля. Переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Президенты обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также вопросы по возвращению удерживаемых с обеих сторон конфликта лиц, сообщает телеканал «360».

Премьер Великобритании Тереза Мэй официально покинула свой пост 24 июля, после передачи прошения об отставке королеве Елизавете II. Новым лидером Консервативной партии стал британский политик Борис Джонсон. Избранный премьер пообещал, что обеспечит выход страны из ЕС до 31 октября 2019 года.

Джонсон также планирует увеличить финансирование социальной сферы, образования и полиции, модернизировать транспортную инфраструктуру, а также внести изменения в систему налогообложения.