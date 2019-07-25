ВЦИОМ выяснил, сколько россиян хотят купить себе дачу

Москва, 25 июля. Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На фоне небольшого снижения доли владельцев загородной недвижимости 31% россиян хотели бы в будущем приобрести дачу», — говорится в исследовании. При этом социологи отмечают, что для россиян важно, чтобы дачный дом был оборудован коммуникациями.

Опрос проводился 10 июля среди 1600 респондентов. Загородной недвижимостью владеют около 42% опрошенных.

Среди тех, у кого в настоящий момент нет дачи, приобрести ее хотели бы более половины респондентов. Причем наибольший интерес к такой покупке проявляют люди в возрасте от 18 до 24 лет (74% в этой группе). В группе старше 60 лет от приобретения дачи отказался бы 81% опрошенных.

Подавляющее большинство респондентов отмечают, что при выборе дачного дома важно его близкое расположение от места проживания, а также наличие электричества, водопровода и канализации.

Ранее ВЦИОМ озвучил результаты другого исследования, согласно которому большинство россиян знакомы с информацией о различных мерах поддержки в рамках расширения программы материнского капитала и готовы ими воспользоваться. Как сообщала «Газета.ру», с информацией о расширении мер поддержки для семей с детьми знаком каждый второй россиянин.

Мнение же о том, будут ли данные меры стимулировать их на рождение ребенка, разделилось: 42% считают, что это сподвигнет их на рождение ребенка, а 52% респондентов придерживаются противоположного мнения.