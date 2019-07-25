СК Москвы вызвал Соболь на допрос

Москва, 25 июля. Сотрудники Следственного комитета вызвали на допрос Любовь Соболь. Об этом в микроблоге Twitter сообщила сама незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы.

«В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности», — написала Соболь.

По ее мнению, допрос связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома. Соболь отметила, что допрос назначен на 10.00 25 июля.

На сайте ГСУ СКР по Москве сообщается, что в столице возбуждено уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По версии следствия, участники одного из движений в июле 2019 года организовали проведение заведомо незаконных митингов и пикетирование зданий Мосгоризбиркома с целью оказания давления на его членов и сотрудников избирательных комиссий.

Ранее стало известно, что следователи завели уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов и пикетов Мосгоризбиркома.

По данным следствия, в июле «участники одного из движений» для давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий организовали в столице несогласованные и незаконные митинги.

В рамках расследования специалисты опросят участников несогласованных митингов и пикетирований, а также их организаторов.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия исключила из предвыборной гонки юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, поскольку 14,67% ее подписей оказались «липовыми». При этом правила допускают 10% брака от общего количества подписей. Помимо Соболь, в этот показатель не уложились и многие другие кандидаты, которых также сняли с выборов.