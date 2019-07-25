МИД Турции назвал причину нападения на белорусского дипломата

Анкара, 25 июля. Предварительные результаты следствия показывают, что нападение на дипломата из Белоруссии Александра Поганшева совершено на бытовой почве. Об этом журналистам в среду заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава дипведомства отметил, что согласно предварительным результатам расследования «причиной нападения стала ссора» пострадавшего дипломата с нападавшим. Чавушоглу сообщил, что передал в телефонном разговоре всю имеющуюся информацию главе МИД Белоруссии Владимиру Макею.

«К счастью, состояние белорусского дипломата хорошее, надеемся, что завтра оно также улучшится», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Ранее Газзета.ru сообщила, что во время прогулки в парке с сыном Поганшев получил огнестрельные ранения. Ребенок дипломата не пострадал. Напавший на дипломата мужчина покончил с собой.