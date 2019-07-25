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Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10

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Microsoft случайно рассекретила обновление Windows 10

Вашингтон, 25 июля. Компания Microsoft преждевременно выпустила обновление ОП Windows 10, рассекретив новый дизайн меню «Пуск». 

Как сообщают СМИ, закрытая сборка 18947 предназначалась только для внутреннего пользования. В результате допущенной ошибки она оказалась доступна всем участникам программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией ОС.

Аккаунт NTAuthority в Twitter показал, как будет выглядеть «Пуск»: меню «очистили» от «живых плиток» Live Tiles. Теперь в списке приложений иконки стали намного больше и располагаются по несколько штук в ряд. На сканах можно также увидеть инструмент для поиска гиф-анимации.

Напомним, в марте Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Как передавала «Газета.ру», в компании считают, что такое решение позволит Microsoft сосредоточить свои инвестиции на поддержке новых технологий.

Неделей ранее стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в 107 млрд долларов, сообщает RT. Первое место рейтинга занимает глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 125 млрд долларов.

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Источник: Тwitter.com/NTAuthority
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