Власти Иркутской области назвали некорректным заявление об угрозе «нового Чернобыля»

Иркутск, 25 июля. Правительство Иркутской области не может ликвидировать загрязнение на промышленной площадке завода «Усольехимпром», поскольку у него нет необходимых полномочий.

По словам властей региона, эта площадка находится в федеральной собственности. Вопрос рекультивации территории должно решать Минприроды РФ.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Клочков заявил, что правительство региона дважды направляло в Минприроды РФ предложения включению цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы, который предусматривают его рекультивацию. Властям региона было отказано, поскольку процедура банкротства предприятия еще не завершена.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова накануне заявила, что без рекультивации этого объекта может произойти глобальная экологическая катастрофа, которая будет сравнима по последствиям с Чернобыльской АЭС и станет «новым Чернобылем», сообщает телеканал «360».

В правительстве Иркутской области назвали серьезной ситуацию на предприятии, однако заявили, что некорректно сравнивать ее с ЧАЭС. По их словам, подземные, грунтовые воды и почвогрунты пропитаны высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, однако это не дает право серьезным ученым сравнивать «Усольехимпром» с Чернобылем.

Эксперт по химической безопасности окружающей среды Валерий Петросян в беседе с Федеральным агентством новостей призвал не преувеличивать масштабы катастрофы. При этом он согласился, что завод представляет опасность для экологии. В том случае, если объект окажется подтопленным, а баллоны куда-либо вынесет и они разобьются — это станет «большой серьезной опасностью для окружающей среды, и для населения».

Напомним, что завод был основан в 1933 году. Предприятие прекратило свою работу, поскольку стало убыточным. Власти Иркутской области ограничили доступ на завод. Его территорию патрулируют три автомобиля, организованы контрольно-пропускные пункты, на организацию безопасности до конца будет выделено 12,5 млн рублей.