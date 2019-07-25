Новый температурный рекорд побит в Германии

Берлин, 25 июля. Немецкие синоптики сообщили о новом температурном рекорде: столбики термометров показали 40,5 градусов по Цельсию на западе страны.

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — сообщается в микроблоге в Twitter национальной метеорологической службы Германии.

При этом синоптики обратили внимание на то, что рекорд может продержаться всего один день: в четверг будет еще жарче.

Аномальная жара наблюдается в ряде европейских стран. Как передавал RT, в четверг температура воздуха в Бельгии составила плюс 38,9 градусов, что позволило обновить рекорд 1833 года.

Обратная ситуация складывается в России. В Гидрометцентре предупредили о возможном выпадении снега в предстоящие выходные. На крайнем севере и северо-востоке европейской части России выпадут осадки в виде мокрого снега.

Как сообщала «Газета.ру», в связи с резким похолоданием метеорологи предупреждают россиян о возможном обновлении исторических минимумов температуры. Последними московскими рекордами остаются 29 июля 1916 года (плюс 5,6 градусов), 31 июля 1971 года (плюс 6,1) и 30 июля 2006 года (плюс 7,6).