Боевики в Сирии обстреляли жилые кварталы Алеппо

Дамаск, 25 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли мирные кварталы города Алеппо на севере Сирии из минометов. Об этом сообщает информационно агентство SANA, ссылаясь на источник в полицейском управлении города. В результате обстрел погибли три человека, включая двух детей.

«Боевики вели огонь из предместья Рашидин на западной окраине Алеппо, в результате в кварталах Эль-Хамдания и Сейф-эд-Давля погибли трое человек, среди них двое детей и женщина», — заявил источник.

Согласно его данным, еще, как минимум, 15 граждан пострадали. Все раненые были доставлены в университетский госпиталь и больницу «Ар-Рази».

В ответ на действия боевиков, сирийская артиллерия нанесла удары по позициям бандформирований, ответственных за обстрел. В результате были уничтожены несколько реактивных установок, противник понес серьезные потери в живой силе.

Напомним, что в середине июле были убиты шесть мирных жителей, а еще восемь человек получили ранения в ходе нападения боевиков-исламистов на жилые районы на западной окраине Алеппо. За день до этого в регионе также были зафиксированы нарушения боевиками режима тишины. Под огнем оказались кварталы Халеб Аль-Джадид и Миньян. По ним террористами были выпущены несколько ракет. Действовали группировки, дислоцирующиеся в предместьях административного центра — на юго-западных территориях провинции, прилегающих к Идлибу.