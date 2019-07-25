Захарова рассказала, как журналист «Би-би-си» приписал цитату Помпео президенту РФ Путину

Москва, 25 июня. Журналист «Би-би-си» Уилл Грант во время пресс-конференции в Гаване приписал президенту РФ Владимиру Путину слова госсекретаря США Майка Помпео. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Грант заявил, что помнит, как Путин якобы сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, поэтому, если Вашингтон не заполнит его, то это сделает Россия.

«Можно ли назвать это ядром стратегии России? В случае с Кубой, можно ли говорить о заполнении пространства, провала, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, после того как канули в лету времена Барака Обамы?» — спросил журналист.

По словам Захаровой, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что корреспондент ошибается и российский лидер этого не говорил.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что британский журналист имел ввиду пресс-конференцию Путина и тогдашнего главы Венесуэлы Уго Чавеса, которая прошла 2 апреля 2010 года в Венесуэле. Захарова подчеркнула, что российский президент сказал совершенно другое, а не то, что британский журналист пересказал в Гаване.

Уилл Грант объяснил, что в искажении смысла цитаты виноваты переводчики, которые якобы в 2010 году неточно перевели речь Владимира Путина.

«На мое замечание, что прошло девять лет, а перед сегодняшней пресс-конференцией можно было бы, как минимум, перепроверить оригинал, ничего вразумительного я не услышала», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что текст пресс-конференции 2010 года доступен на сайте правительства России, в том числе для журналистов «Би-би-си».

Захарова отметила, что журналист взял цитату из речи Майка Помпео в Чили в 2019 году.