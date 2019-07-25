Высшее образование в ряде регионов РФ могут сделать бесплатным

Москва, 25 июля. В Госдуме предложили в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сделать высшее образование полностью бесплатным. Соответствующее предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В письме депутат обратил внимание на то, что выпускники выбирают не только хороший вуз, но и оценивают перспективу хорошего трудоустройства после обучения, «поэтому выбирают город с «сильным вузом».

«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — цитирует РИА Новости Чернышова.

По мнению депутата, в этом случае после обучения в местном вузе выпускники останутся работать в своем городе. Таким образом можно будет справиться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.

Чернышов также предложил расширить для русскоговорящих иностранцев квоту на образование, включив их в число «бюджетных» абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях.

Отметим, неделей ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах не предвидится, и какие-либо действия в этом направлении не рассматриваются. Как сообщала «Газета.ру», глава государства добавил, что в 2020 году бесплатно смогут учиться почти 400 тыс. студентов.

Эксперты составили рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов. Как передавал RT, выпускники НИУ Высшая школа экономики и МГИМО получают в среднем по 110 тыс. рублей в месяц. Второе место занял МГУ имени М.В. Ломоносова (100 тыс. рублей). Третье и четвертое места получили РАНХиГС и Финансовый университет при правительстве РФ (98 и 90 тыс.).