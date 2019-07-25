Зеленский предложил Италии содействие в расследовании смерти Роккелли

Киев, 25 июля. Украина готова оказать правовую помощь Италии в расследовании гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с разговора с главой Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба президента.

Ранее итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста украинского нацгвардейца Виталия Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы. Зеленский в ходе разговора заявил, что считает этот приговор «неоправданно жестким».

«Глава государства (Владимир Зеленский, – Прим.ФАН) предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом», - сообщает пресс-служба Зеленского.

Напомним, что суд города Павия признал Виталия Маркива виновным в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли, который погиб 24 мая 2014 года во время минометного обстрела под Славянском. Вместе с Роккелли погиб его переводчик — российский журналист и правозащитник Андрей Миронов.

Находившемуся рядом французскому фоторепортеру Вильяму Рогелону удалось выжить. Позже он заявил, что украинские военные вели по журналистам прицельный огонь. Командовал минометным обстрелом Маркив.