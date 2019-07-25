Галямину и Гудкова-старшего вызвали на допрос

Москва, 25 июля. Незарегистрированного кандидата Юлию Галямину и экс-депутата Госдумы, отца Дмитрия Гудкова Геннадия вызвали на допрос в Следственный комитет РФ.

Галямина сообщила СМИ, что ее вызвал на допрос следователь СК РФ.

Ранее сообщалось, что у Дмитрия Гудкова прошли обыски. Позднее он сообщил СМИ, что ему вручили повестку на допрос. По его словам, он находится в статусе свидетеля.

Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что директора ФБК Ивана Жданова отвезли на допрос в Следственный комитет.

Напомним, 24 июля следственное управление СК РФ по Москве возбудило дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий из-за проведения митинга у Мосгоризбиркома 14 июля. По данным следствия, в июле «участники одного из движений» для давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий организовали в столице несогласованные и незаконные митинги.

Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября. В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли, помимо Гудкова, также протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Ранее Федеральное агентство новостей в собственном расследовании «Анатомия протеста» раскрыло подробности о нечестных методах предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Ей вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

К примеру, на одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей», а специалисты МВД и Избиркома нашли «мертвые души» в «автографах» избирателей.