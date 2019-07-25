Барецкий заявил, что Микки Рурк снимется в «Брате-3» за 300 тысяч долларов

Москва, 25 июля. Известный голливудский актер Микки Рурк снимется в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат-3». Об этом заявил создатель картины.

По его словам, в проекте примут участие актеры Никита Джигурда, Алексей Панин, продюсер Бари Алибасов, скандально известная Диана Шурыгина, певица Лолита Милявская и начинающий певец Денис Ребров.

Барецкий рассказал, что Милявская сыграет в картине хозяйку борделя, которая говорит с украинским акцентом, а Шурыгина по сюжету будет дочерью персонажа Бари Алибасова, которая спасет его от киллера. Барецкий воплотит в фильме роль старшего брата, а Ребров — младшего.

Также шоумен рассказал, что пригласил на роль Микки Рурка, который сыграет русского бандита, крышующего подпольное казино.

«Он дал согласие на роль, правда, потребовал гонорар в 300 тысяч долларов. Я думал, что будет больше. Уже связался с инвесторами, обещали оплатить — для них это сущие копейки!» — заявил Барецкий.

Он подчеркнул, что Рурк планирует приехать в Россию в середине лета, поскольку у него запланирован боксерский поединок в Екатеринбурге.

Барецкий рассказал, что бюджет картины составит один млн долларов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал «несерьезным заявлением» высказывание Стаса Барецкого о съемках продолжения фильма «Брат».

«Никто не позволит, и никто не будет снимать продолжение легендарного «Брата», — считает депутат.

Он убежден, что актеры не будут восприняты россиянами, как те, кто изначально снимался в двух первых частях легендарного фильма. По его словам, информация о возможных съемках является фейковой.

«Не знаю, зачем люди занимаются вбросом такой ненужной информации», — подчеркнул парламентарий.

PR-директор Стаса Барецкого Вадим Горжанкин заявил, что съемки «Брата-3» начнутся в конце июля в подмосковном Красногорске. Горжанкин подчеркнул, что фильм будет являться криминальной комедией с элементами драмы.

Сюжет рассказывает о младшем брате Данилы Багрова, который мечтает участвовать в съемках реалити-шоу «Дом-2», а также о судьбе девушки-киллера, которая специализируется на устранении звезд шоу-бизнеса.

Известный российский актер Виктор Сухоруков, сыгравший старшего брата в картинах «Брат» и «Брат-2», назвал новость о съемках продолжения бредом и глупостью, сообщает «Газета.ru».

Негативно высказался о планах съемок продюсер первых двух частей «Брата» Сергей Сельянов. По его словам, планы Барецкого являются «хамством, неуважением и глупостью».