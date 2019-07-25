Украинский боксер Гвоздик готов заплатить 200 долларов за бой Киркорова с Леонтьевым

Москва, 25 июля. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик заявил, что с удовольствием посмотрел бы бой между певцами Филиппом Киркоровым и Валерием Леонтьевым.

У украинского спортсмена спросили мнение по поводу возможного боя между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева и боксера средней весовой категории Сауля Альвареса. Гвоздик заявил, что здесь смешаны «спорт и коммерция», однако боксер не увидел в этом какой-либо проблемы.

«Все-таки помимо спорта бокс — это шоу-бизнес. Если бы мне завтра сказали, что Филипп Киркоров будет боксировать с Валерием Леонтьевым и просмотр стоит 200 долларов, я бы, скорее всего, заплатил»,— заявил Гвоздик в эфире ZeRingШоу.

По его словам, в случае Альвареса и Ковалева речь идет о двух спортсменах. Гвоздик считает, что несмотря на переход одного боксера из другой весовой категории, это будет конкурентный бой.

«У Ковалева появится возможность заработать на этом поединке хорошие деньги. Что в этом плохого?» — спросил спортсмен.

Ранее в США умер российский боксер Максим Дадашев. Он получил травмы во время поединка с Субриэлем Матиасом. Спортсмен пропустил большое количество ударов в 11 раунде, после чего бой был досрочно прекращен. Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии с отеком мозга. Медики сделали ему трепанацию черепа и ввели в состояние искусственной комы, однако у спортсмена не выдержало сердце, сообщает «Газета.ru».

Заслуженный тренер России Александр Зимин считает, что в смерти боксера виновен его тренер Бадди Макгирт. По его мнению, российский боксер был «чуть выше среднего уровня», поэтому рано уехал в США. Зимин подчеркнул, что Дадашев был плохо подготовлен к бою, поскольку пропустил много ударов за время поединка.

«Тренер должен был знать его состояние. Если у Максима развивались опухоли, то, наверняка, были отклонения, заметные на тренировках. Видимо, он просто терпел, а тренер считал: молодой, ничего страшного, переживет», — высказал мнение Зимин.

Он подчеркнул, что тренерская карьера Бадди Макгирта должна завершиться после смерти Дадашева. По его словам, отек мозга не возникает за один пропущенный удар.