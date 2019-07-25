Пострадавший в Турции белорусский дипломат пошел на поправку

Анкара, 24 июля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о состоянии советника посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева, на которого было совершено нападение. По его словам, пострадавший перенес операцию и сейчас идет на поправку.

Поганшев был срочно доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где его экстренно прооперировали.

«Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД», — заявил Чавушоглу.

Инцидент произошел в районе Чанкая, где расположены дипломатические миссии иностранных государств в Анкаре. Белорусский дипломат подвергся нападению, когда возвращался домой с ребенком. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелил «психически неуравновешенный бывший военнослужащий». После инцидента нападавший, возможно, покончил с собой.

Чавушоглу заявил, что причиной нападения на Поганшева могла стать ссора между ним и нападавшим. Глава МИД Турции добавил, что уже провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, передав ему всю имеющуюся на данный момент информацию.

Представитель Управления безопасности по столичному району Чанкая уже сообщил, что по факту нападения на дипломата уже начато расследование, пишет RT.