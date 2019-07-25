Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума

Москва, 25 июля. Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Секретный мини-шаттл X-37B, разработанный американской корпорацией Boeing, способен подолгу находиться в космосе, выполняя различные задачи, после чего приземляться по-самолетному на аэродроме. Сейчас идет пятый полет челнока, он был запущен в космос в сентябре 2017 года. До этого с 2010 года состоялись четыре космических полета мини-шаттла длительностью от 225 до 718 дней.

В начале июля астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе X-37B. На снимках, сделанных 30 июня и 2 июля, можно разглядеть, как мини-шаттл маневрирует на околоземной орбите. Своими достижениями Ванденберг поделился в Twitter.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Space Shuttle. Nevertheless, the images succeeded beyond expectations and show even a sign of the nose/payload bay/tail or even more. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif — Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) July 3, 2019

Как сообщает military.com, Уилсон, покинувшая свой пост в мае, подняла на форуме тему челнока X-37B. По ее словам, он «может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо». Находясь близко к Земле, к атмосфере, он может неожиданно развернуться.

«Это означает, что наши враги не знают, ведь это происходит на противоположной стороне Земли от наших врагов, где он появится после этого. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому», — подчеркнула она.

Программа X-37B в 2004 году перешла в ведомство военных. Орбитальный космолет Х-37В является одной из самых засекреченных разработок Пентагона.

«Газета.ру» ранее сообщала, что X-37B в перспективе может быть оснащен малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях. Вполне возможно, что на космических истребителях будущего будет установлено и управляемое ракетное оружие, и оружие на новых физических принципах.