Следователи провели обыск у директора ФБК Жданова

Москва, 24 июля. Сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск у директора ФБК Ивана Жданова, в рамках следственных мероприятий в отношении организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Сейчас следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Одним из его фигурантов является Жданов.

Следствие имеет информацию, что в июле этого года участники одного из оппозиционных движений организовали в Москве ряд незаконных и несогласованных митингов с целью надавить на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, а также нарушить их работу. Среди прочего, протестующие угрожали насилием в отношении членов избирательных комиссий.

Правоохранительные органы в рамках следствия по данному делу проводят допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.