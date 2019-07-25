Путин раскритиковал действия губернатора Иркутской области после паводка

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин во время заседания правительства раскритиковал решение губернатора Иркутской области Сергея Левченко возглавить региональную комиссию по устранению последствий паводка через месяц после разгула стихии.

Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто является главой региональной комиссии по ликвидации последствий паводка. Мутко ответил, что со вчерашнего дня ее возглавляет глава региона Сергей Левченко. Тогда президент уточнил, кто возглавлял комиссию до Левченко. Вице-премьер сообщил, что ранее во главе комиссии стоял председатель иркутского правительства Руслан Болотов.

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — заявил Путин.

Он назвал решение Левченко неправильным и странным. Президент также подчеркнул, что пострадавшие от паводка должны получить выплаты.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня, пострадали более 100 населенных пунктов. Наибольшие разрушения — в Тулуне и Нижнеудинске. Количество пострадавших составляет 38 тысяч человек. В результате стихии погибли 25 человек, семь человек числятся пропавшими без вести.

Российский лидер после разгула стихии два раза посещал Иркутскую область. Первый раз — после саммита «Большой двадцатки» он прилетел в Братск. Тогда президент распорядился немедленно начать оказывать помощь пострадавшим. Второй раз — в пятницу, Путину доложили о ликвидации последствий. Президент остался недоволен работой местных властей: информированием местных жителей, осуществлением выплат, а также темпами размещения пострадавших. Он призвал чиновников активнее проводить встречи с населением.