Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Алеппо

Москва, 24 июля. Боевики обстреляли два населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения огня, установленный на всей территории Сирии. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Шатха-эт-Тахта провинции Латакия и Сабикия провинции Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в сирийском городе Ар-Растан, расположенном на севере провинции Хомс, при непосредственном участии общественных деятелей и официальных лиц был проведен массовый митинг, приуроченный к первой годовщине освобождения региона от террористических группировок.