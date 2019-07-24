Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Берлин, 24 июля. Известный немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Швайгер нашел в Сети коллаж с изображением американского, немецкого и российского министров обороны. Глава Пентагона Марк Эспер был изображен в костюме, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — в военной форме, а Крамп-Карренбауэр в виде уборщицы.

По словам Швайгера, этот мем показался ему смешным, он подчеркнул, что картинка говорит сама за себя.

Крамп-Карренбауэр сменила на посту Урсулу фон дер Ляйен, которая ушла работать в Европарламент: ее избрали новым председателем Еврокомиссии. Напомним, до избрания министром обороны Крамп-Карренбауэр занимала пост председателя Христианско-демократического союза.

В конце мая в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель оказалась недовольна работой Крамп-Карренбауэр. Однако канцлер Германии опровергла эту информацию, назвав ее «вздором».

Ранее Тиль Швайгер призвал немецкие власти налаживать отношения с Россией. Актер выступает за отмену антироссийских санкций. Он назвал несправедливым, что американская экономика извлекает выгоду от немецких санкций против российских фирм. Швайгер подчеркнул, что его друзья в России страдают из-за конфликта двух стран.

Напомним, Тиль Швайгер родился в 1963 году, в кино снимается с 1991 года. Российскому зрителю он наиболее известен по роли Мартина Бреста в драме Томаса Яна «Достучаться до небес». На ММКФ в 1997 году Швайгер получил Серебряного «Святого Георгия» в номинации «Лучшая мужская роль» за этот фильм.