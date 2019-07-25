Митинг за честные выборы стал акцией грязной брани и цензуры. ФАН-ТВ

Митинг против произвола на выборах в Петербурге. Акция с таким громким названием прошла в Северной столице на площади Ленина. На фото организаторов — тысячи людей, на деле — не больше одной. Просто удачный кадр. Да и среди участников около трехсот журналистов и десятки выступающих. Это депутаты, некие борцы за справедливость. На сцене и обиженные кандидаты, которым отказали в регистрации из-за нарушений.

«Но их все равно необходимо включить в списки», — слышится с трибуны. Впрочем, на согласованной акции, которая превратилась в митинг, только и звучали, что абстрактные лозунги, мол, «власть не та, все лгут». И никаких конкретных предложений. Да и к микрофону подпускали не всех. «Честная оппозиция» сразу выгнала со сцены председателя местного отделения движения «Патриоты Великого Отечества».

«Мы тоже идем на выборы, как самовыдвиженцы. Нас снимали в 2014 году, мы постарались зарегистрировать свою партию, собрали 200 тысяч подписей, их зарубили и не дали права участвовать в 2016 году. Сейчас я вышел среди всех либеральных депутатов, чтобы задать вопрос: «А кто вы такие? А что вы предлагаете?» У нас был депутат Вишневский. Он почти 30 лет в Заксобрании. Он депутатствует. Что он сделал конкретно за это время? Я за свои неполных 40 лет отслужил в армии два года, закончил ФИНЭК, преподавал для нашей молодежи, потом организовал собственную фирму по производству пластмассовой тары и провожу реально импортозамещение, и продаю эти пластмассовые ящики дешевле, чем они бы поступали оттуда, с Запада», — сказал Анатолий Петрунин, председатель петербургского отделения движения «Патриоты Великого Отечества».

«Мы с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» пришли на митинг «За честные выборы», потому что мы за это выступаем. Мы подготовили 90 кандидатов, они сдали документы, и около 50 зарегистрированы. Есть ли отказы? Да, около 25 человек получили отказ. Из этого следует, что нужно в рамках закона бороться за каждого кандидата, что мы и делаем. Мы прошли сюда, чтобы выразить свою позицию, но нам слова не дали», — говорит Николай Стариков, председатель общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества».

Так о какой свободе слова идет речь? Вероятно, об избранной. Только для своих. Впрочем, митинг был не о ней, не о претензиях к власти. Он просто стал пиар-акцией, чтобы лишний раз озвучить фамилии ее организаторов и засветиться. Причем, мероприятие не впечатлило и публику. Выдержала двухчасовой перформанс только половина пришедших.