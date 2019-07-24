Богданов напомнил делегации из Ливии  о необходимости освобождения россиян



Москва, 24 июля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией ливийского парламента во главе с А.Бен Нафаа заявил о необходимости скорейшего освобождения удерживаемых в стране россиян.

«Богданов подчеркнул важность скорейшей положительной реакции ливийских властей на неоднократные обращения российской стороны относительно освобождения удерживаемых в Ливии граждан России», — говорится в сообщении МИД РФ.

В мае в Ливии были задержаны два сотрудника Фонда защиты национальных ценностей — Максим Шугалей и его переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. Глава Фонда Александр Малькевич позднее объяснил, что сотрудники организации проводили в стране только социологические исследования. Никаким вмешательством во внутренние дела Ливии российские граждане не занимались. По его словам, социологи были задержаны лишь за общение с ливийскими гражданами и научную работу.

Малькевич также сообщил, что активную роль в захвате российских граждан в Ливии играли западные спецслужбы. По его словам Шугалей и Али Суэйфан были захвачены 17 мая. Захватчики, которые передвигались на пяти джипах, говорили в том числе на английском языке. Россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.

Из соседнего Туниса в Ливию приехали сотрудники ЦРУ, которые провели несколько допросов с россиянами. Через неделю после этого западные СМИ распространили информацию о задержании граждан РФ за якобы вмешательство в выборы в Ливии.