Эксперт назвал деструктивными действия оппозиции на предвыборном митинге в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Прошедший в Санкт-Петербурге митинг оппозиции является частью деструктивного плана, а причины его проведения никак не связаны ни с выборами, ни с «притеснениями» со стороны организаторов выборного процесса. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, оппозиция в Петербурге пытается действовать по московским лекалам, пытаясь спровоцировать волну негодования среди граждан, однако у нее ничего не получалось.

В эту среду на площади Ленина в Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг оппозиции, участники которого требовали отменить «муниципальный фильтр» и зарегистрировать всех, кто, по их мнению, был незаконно снят с выборов.

«Все началось с так называемых несистемных оппозиционеров, которые не только подключали людей с соседних регионов, но и набрали себе заведомо неквалифицируемые подписи умерших москвичей. Далее они попытались спровоцировать организаторов выборов, чтобы те в нарушение закона их зарегистрировали. Приблизительно то же самое сейчас происходит в Петербурге – мотив тот же, ноты и темник те же, что и в Москве, но только в питерском исполнении», — приводит слова эксперта издание «Экономика сегодня».

Он добавил, что целью оппозиции является не участие или победа в выборах, а дискредитация избирательных органов и выборов в целом.

Стоит отметить, что Мосгоризбирком, несмотря на оказываемое на него давление, все же старался искать компромисс с кандидатами. Вместо диалога, московская оппозиция пыталась лишь сильнее надавать на Мосгоризбирком, а также организовала информационную атаку на ресурс МГИК. Петербургские оппозиционеры явно решили пойти тем же путем.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность городской избирательной комиссии за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Градоначальник подчеркнул, что выборы в Петербурге должны быть честными и справедливыми.

Напомним, что муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября – в единый день голосования.