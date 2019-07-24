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Исламисты предприняли попытку госпереворота в Судане

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Исламисты предприняли попытку госпереворота в Судане

Хартум, 24 июля. Руководство армии Судана выступило с обращением к народу, сообщив об аресте ряда высокопоставленных политических деятелей и военных, замешанных в неудавшейся попытке государственного переворота в июне этого года. Об этом сообщает суданское новостное агентство SUNA.

Среди задержанных по подозрению в причастности к путчу – глава объединенного генштаба войск генерал Хашем Абдель Мотталеб Ахмед, а также ряд офицеров армии и разведслужб.

Также сообщается, что в попытке переворота были замешаны деятели бывшей правящей партии «Национальный конгресс», а также  члены исламистских движений.

«Этот неудавшийся переворот направлен на противодействие вашей великой революции и возвращение режима Национального конгресса», — подчеркнули военные.

По их словам, путчисты намеревались сорвать прогресс в сфере политического урегулирования в стране.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал, что Военный совет и оппозиционный блок пришли к договоренности об урегулировании обстановки в стране и основных фазах переходного периода. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, однако не касаются Конституционной декларации.

Напомним, что в Судане 11 апреля произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в стране до проведения выборов.

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Источник: РИА Новости
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