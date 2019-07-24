Украинский спецназ намерен отказаться от советского вооружения

Киев, 24 июля. Подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины полностью откажутся от советского вооружения и амуниции к 2025 году. Об этом заявил командующий ССО Игорь Лунев.

По его словам, в ближайшие три-четыре года ССО намерены интегрироваться в систему коллективной безопасности НАТО, что предполагает полный отказ от вооружения и амуниции советского образца. Лунев также добавил, что программа интеграции ССО в систему коллективной безопасности НАТО рассчитана до 2025 года, однако украинские спецподразделения полностью «избавятся» от советского оружия и амуниции гораздо раньше.

Стоит отметить, что после государственного переворота в 2014 году в Киеве новые украинские власти объявили курс на вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом Украины, что предполагает переход на стандарты альянса. В настоящее время Украина неспособна создать собственное вооружение, которое будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, у Киева нет средств на закупку современного вооружения. При этом советское оружие и техника до сих пор остаются на вооружении стран-членов НАТО, которые ранее входили в состав организации Варшавского договора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал нового главу Генштаба Вооруженных сил Руслана Хомчака избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты.Зеленский подчеркнул, что вооруженные силы страны должны быть на уровне лучших армий мира.