Россию призвали возглавить СПЧ ООН и начать борьбу за права человека в мире

Россия впервые после распада Советского Союза имеет право перейти с политики невмешательства в дела других государств на формат активной критики нарушений прав человека в мире.

Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Количество людей, которые находятся в местах лишения свободы, постепенно снижается. Это говорит о гуманизации нашей пенитенциарной системы, — сказал правозащитник. — Что касается количества обращений, я бы сказал, что оно увеличивается. Это связано, наверное, с тем, что общество начинает видеть в правозащитниках и правозащитных институтах своих надежных партнеров».

В 2000 году количество заключенных в российских тюрьмах превысило миллион, а в 2019-м упало до 543 тыс. Последние 10 лет эта цифра снижается на 32 тыс. в год.

По числу заключенных в мире на душу населения Россия занимает 19-е место, в то время как лидерами подобных рейтингов из года в год значатся США и Китай. По данным Верховного суда РФ, в этом году впервые за 20 лет в стране осудили меньше 700 тыс. человек.

«Сегодня институт государственной правозащиты сложился и эффективно работает в регионах, — отчиталась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании в Совете Федерации. — Всего уполномоченными в прошлом году было рассмотрено более 180 тыс. обращений. Помощь в восстановлении нарушенных прав получили более 300 тыс. граждан».

Согласно исследованию Mastercard, Россия входит в топ-10 стран по количеству выезжающих за рубеж туристов. Между тем на чужбине россияне все чаще сталкиваются с дискриминацией и русофобией, в первую очередь журналисты и дипломаты.

«Некоторые государства открыто говорят: у нас превалируют только прозападные СМИ. У нас зачищено информационное поле от каких-либо иных точек зрения и взглядов», — констатирует спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По словам дипломата, в связи с участившимися нарушениями прав российских журналистов за рубежом в верхней палате парламента готовы обратиться в Организацию Объединенных Наций и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Российских туристов депортируют без объяснения причин, подбрасывают наркотики, лишают детей. И все это на фоне развернутой кампании по фальсификации истории в Европе. Эксперты утверждают: несмотря на усилия властей, сегодня защитить наших сограждан в чужой стране фактически некому.

«Испания, Норвегия, Франция, Таиланд, Турция, Голландия… Список можно продолжать бесконечно. Кто-то на отдыхе, кто-то в командировке — людей там задерживали по засекреченным запросам и обвинениям США в основном. А в Азии хватают просто так!» — возмущается президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Задержать по политическим мотивам за границей могут любого россиянина, независимо от его взглядов и рода деятельности, утверждает журналист.

«Ты завтра поедешь в Азию, телефон твой понравится, ты косо на кого-то посмотрел или девушка твоя понравится — и все что угодно. Ты не застрахован от того, что тебя просто схватят, у тебя в кармане что-то найдут», — говорит председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Фонд защиты национальных ценностей столкнулся с десятками подобных случаев. По словам Александра Малькевича, протесты со стороны России в них — большая редкость. Попав в беду за границей, россиянин вынужден выбираться из нее сам: искать деньги на адвоката и пребывание в тюрьме.

Государственная помощь в этом случае ограничивается лишь «контролем ситуации» со стороны консульства. В мае журналист вместе с несколькими сотрудниками российских СМИ был депортирован из Молдавии без объяснения причин. Реакции Москвы он так и не дождался.

Нередко задержанным за границей предлагают идти на сделку со следствием, и тогда обвиняемый может получить, к примеру, 5 лет лишения свободы вместо 30 лет, говорит собеседник ФАН.

«Сейчас нет никакого работающего механизма по защите прав наших граждан за рубежом», — констатирует эксперт.

В 2011 году власти США обвинили российского летчика Константина Ярошенко в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Россиянин не признал свою вину и не пошел на сделку со следствием, в результате получил 20 лет тюрьмы и до сих пор отбывает наказание в невыносимых условиях.

«Он сидит в бараке, в котором находятся 100 человек. Осужденных. У него практически нет зубов, потому что они все выбиты при задержании, при аресте, во время пыток. Ему фактически нечего есть. Кто будет платить за все это? Получается, родные», — констатирует Александр Малькевич.

В МИД России намерены защитить россиян на площадке Совета по правам человека ООН. Страна будет бороться за членство в организации в 2021–2023 годах. Как сообщил ФАН заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, несмотря на кризис и политическую ангажированность международной организации, власти рассчитывают принудить ее членов к уважительному и равноправному диалогу с Россией.

«Очень трудно продираться сквозь стену непонимания, открытой враждебности и агрессии. Но тем не менее я считаю, что капля камень точит, — сказал Александр Брод. — Неправительственные организации РФ, других стран — участниц СПЧ ООН должны доводить до здравых, заинтересованных людей свою точку зрения, основанную на фотодокументах и свидетельствах очевидцев».

Россия не должна закрывать глаза на беспредел с правами человека в других странах, заявляют правозащитники. Вступление в СПЧ ООН позволит эффективнее защитить россиян за рубежом и внутри страны и станет преимуществом на новой арене соперничества с США, которые со скандалом покинули организацию в 2016 году. Как отметил в интервью ФАН руководитель правозащитной организации CST Command Артемий Семеновский, «гонка за права человека» лучше «гонки вооружений».

«Мы вполне достойно можем их заместить — и даже, может быть, возглавить СПЧ ООН», — считает эксперт.

Если Россия будет уделять правам человека за рубежом пристальное внимание, «ее собственная выправка станет только строже», уверен правозащитник.

«Ситуация, которая была с [журналистом] Иваном Голуновым, недопустима. Такие вещи будут у нас пресекаться гораздо строже. Так что это имеет и обратную пользу», — пояснил он.

По мнению адвоката общественного движения «Путь домой» Александра Бойкова, России нужно жестче отстаивать интересы Русского мира.

«Если Россия вступит в СПЧ ООН, у нас появится новый инструмент, действенный или нет, мы это увидим в будущем, но, по крайней мере, наш голос будет слышен», — заявил он корреспонденту ФАН.

Александр Малькевич утверждает, это может помочь прорвать антироссийскую блокаду.

«При этом там костьми лягут отдельные товарищи, целые государства, системы и этот пресловутый Deep State, тайное государство, международная корпорация, чтобы не дать нам этого сделать», — переживает журналист.

Именно Россия может указывать другим странам пути решения гуманитарных проблем, считает судья Уголовно-исполнительного суда Манауса Луиш Карлос Валуа. По его словам, в Бразилии общество неравное и несправедливое. К этому привела «насильственная модель США и других капиталистических стран», которые делают вид, что не замечают происходящего.

«Судьба стран Латинской Америки, которые не соблюдают права граждан и по сути являются убийцами многих людей, будет во многом зависеть от того, какие идеи предложит Россия на этой площадке. Необходимо сделать этот совет более эффективным в отношении пресечения нарушений прав человека», — завил корреспонденту ФАН бразильский судья.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил в администрацию президента предложения по защите россиян за рубежом.

Среди них — создание горячей линии, по которой можно получить помощь в экстренной ситуации, создание специального пула адвокатов и международной правозащитной организации, а также увеличение финансирования профильных неправительственных организаций.

«Все это должно быть рассмотрено администрацией президента и уже расписано по профильным ведомствам, которые должны этим заниматься, — сообщил корреспонденту ФАН Александр Брод. — Это, конечно, потребует дополнительных бюджетных затрат и усилий органов исполнительной власти. Мы надеемся, что с осознанием важности этой проблематики все это будет достаточно оперативно реализовано».

Общественных организаций, которые будут готовы помочь за границей в случае беды, должно быть гораздо больше, считают эксперты. По мнению Александра Малькевича, их стоит объединить, например, под крылом саморегулируемой организации.