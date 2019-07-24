Шрама из «Короля льва» нашли в кенийском заповеднике

Найроби, 24 июля. В кенийском заповеднике Масаи-Мара обнаружили одноглазого льва, очень сильно похожего на Шрама из «Короля льва», сообщает Daily Mail.

Фотограф Фабрицио Бигнотти из Милана путешествовал по заповеднику и обратил внимание на льва Бенну. Многие сравнивали животное с главным злодеем мультфильма «Король лев» из-за шрама на левом боку морды.

Бенна потерял глаз в жестокой схватке, патрулируя территорию своего прайда. Прайд Бенны состоит из двух львиц и семи детенышей.

Мультфильм студии «Дисней» «Король лев» вышел на экраны в 1994 году. В этом году на экраны вышел ремейк мульта, передавал RT.

Ранее специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае обнаружили каменный выступ, который очень похож на Скалу предков из мультфильма. Как передавала «Газета.ру», скала находится в заповеднике «Кедровая падь», на ней собираются дикие звери.