Москва, 24 июля. Певица Натали рассказала о своих пластических операциях. По ее словам, первую она сделала еще в 29 лет.

Она рассказала, что для того, чтобы сохранять молодость и фигуру в 45 лет, ей приходится прилагать немало усилий. Натали объяснила, что посещала хирургов для того, чтобы эффектнее смотреться на сцене.

«После первых родов похудела, и кожа лица немного обвисла. Тогда впервые обратилась к косметологу. Сейчас все проще: раз – и ниточка, раз – ботокс. Увлекательная игра. Так к своей специалистке и похаживаю с 29 лет. Не заморачиваюсь даже, куда вкалывает, правильно ли», — рассказала артистка в интервью KP.ru.

В какой-то момент врач предупредил ее, что после одной из процедур она в течение недели будет выглядеть довольно плохо.

«Детей было важно подготовить. Завязала бинт наверх и говорю: «Это зайка ходит». И все внимание уже не на отеки», — рассказала она.

Также артистка поделилась секретом своей фигуры – сейчас у матери двоих детей 40-й размер. По ее словам, она ничего не делала, лишь ограничивала себя в еде и постепенно возвращалась в форму.

По ее словам, каждый новый ребенок добавлял ей уверенности и любви к собственному телу. Натали отметила, что перестав комплексовать из-за своей внешности, она сразу сумела полноценно раскрыться во всех сферах своей личной жизни. Более того, она предположила, что ее коллеги, которые ведут себя более раскованно, менее активны в сексуальной жизни, так как тратят все силы на показ себя перед публикой.