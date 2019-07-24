Врачи предупредили об опасности заразиться гепатитом в салонах красоты

Москва, 24 июля. Клиенты салонов красоты и тату-студий рискуют заразиться гепатитом B и С. Об этом заявил главный специалист по инфекционным болезням московского департамента здравоохранения Светлана Сметанина.

По ее словам, передача вируса может происходить через маникюрные инструменты, которые не прошли необходимую стерилизацию. В случае возникновения небольшой кровоточащей раны у клиента, который является носителем гепатита В или С, существует вероятность передачи инфекции следующему клиенту через инструмент, не прошедший должную стерилизацию.

Сметанина также добавила, что многие носители гепатита B и С не знают о его наличии, поэтому клиенты салонов красоты и тату-студий могут подхватить инфекцию даже не подозревая об этом.

«Перед началом процедуры обязательно удостоверьтесь, что многоразовые инструменты в запечатанном крафт-пакете прошли стерилизацию в автоклаве в течение 30 минут или сухожаре при температуре 160 градусов по Цельсию в течение 60 минут», — пояснила Сметанина.

Она также добавила, что в любом салоне обязательно должны присутствовать одноразовые пемзы, пилки и иглы для татуажа и татуировок, в все сотрудники салонов обязаны работать в перчатках. Кроме того, все щипцы, ножницы, палочки для удаления кутикулы, а также насадки для аппаратного маникюра и педикюра должны проходить специальную процедуру очистки.