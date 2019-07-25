Раскрыты подробности расследования дела банды отравителей в московских электричках

В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствия — профессиональный праздник людей, чей труд позволяет спать спокойно миллионам наших сограждан. О том, как непрост алгоритм раскрытия следователями бытовых, казалось бы, преступлений, — в специальном материале Федерального агентства новостей.

35 пострадавших, 20 из которых скончались — таковы были последствия деятельности группировки, использовавшей доверие жертв для своих страшных целей. Несколько лет преступники подыскивали на вокзалах и в пригородных электричках общительных подвыпивших пассажиров, завязывали с ними доверительные беседы, предлагали вместе выпить, подсыпали в спиртное нейролептик и грабили. Большинству жертв «смертельных попутчиков» выжить не удалось. Годами группа следователей московского межрегионального следственного управления по транспорту вела это дело серийных отравителей. С учетом специфики преступлений криминалисты проделали колоссальную работу по выявлению преступников, каждый из которых получил по заслугам. Заместитель руководителя отдела криминалистики Московского межрегионального следственного управления на транспорте Иван Жилин в интервью ФАН рассказал, как оперативники шли по следу банды отравителей, арестовывая ее членов одного за другим, а также раскрыл особенности подобных дел и нюансы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться криминалистам.

— Расследование дела отравителей в электричках и на вокзалах Москвы велось с 2010 года. Расскажите, пожалуйста, о первых эпизодах, с которых все началось.

— Группа преступников, возглавляемая В. (имя изменено. — Прим. ФАН), с 2006 по 2009 год осуществляла поездки с железнодорожных вокзалов Москвы в поездах пригородного сообщения. В пути следования преступники подыскивали общительных пассажиров, многие из которых были «навеселе». Подельники знакомились со своими жертвами, завязывали разговор на бытовые темы и, добившись их расположения, предлагали выпить спиртного. Напиток, которым угощали обвиняемые своих попутчиков, был заранее приготовлен из смеси этилового спирта с медицинскими препаратами — нейролептиками. Выпив его, потерпевшие засыпали, а преступники тем временем похищали ценности — как правило, мобильные телефоны, часы, ювелирные изделия, денежные средства и банковские карты — и покидали поезд на ближайшей станции. После похищенное имущество они сдавали в скупку.

— А что происходило с жертвами?

— От выпитой смеси у большинства потерпевших наступал отек головного мозга и в последующем смерть от сочетанного отравления алкоголем с нейролептиками. В ряде случаев своевременная медицинская помощь спасала жизнь доверчивым гражданам. В первом эпизоде, о котором мы говорили сейчас, жертвами преступников стали 32 человека, из которых 17 скончались. По итогам расследования был задержан В. и его подельник Д. Раменский суд Московской области осудил В. на 22 года колонии строгого режима, а Д. — на 15 лет лишения свободы. Оба осужденных были оштрафованы в пользу родственников погибших жертв.

— Но на этом тема «смертельных попутчиков» не была закрыта?

— После того, как В. и его подельника отправили в колонию, аналогичных происшествий не фиксировалось почти пять лет. Но в декабре 2015 года в пешеходном переходе у Белорусского вокзала был обнаружен труп с характерными признаками. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемого в этом убийстве удалось быстро выявить и задержать. На этот раз уже некий Б. познакомился с возвращавшимся в легком подпитии гражданином. При себе у жертвы были часы и мобильный телефон, они-то и заинтересовали преступника. По отработанной предшественниками схеме Б. предложил ничего не подозревающему мужчине заранее приготовленный «коктейль» из алкоголя с клозапином. О составе напитка пострадавший, конечно, не знал, поэтому согласился «выпить немного» за знакомство, после чего спустился в подземный переход, где позднее было обнаружено его тело — уже без ценностей, которые преступник у него похитил. По итогам расследования Б. был задержан и впоследствии осужден на девять лет лишения свободы.

— Насколько нам известно, спустя год похожая история произошла на Курском вокзале.

— Действительно, следующий эпизод случился в октябре 2016 года. В кафе на территории Курского вокзала некий Ж. познакомился с рабочим, возвращавшимся с вахтовой смены домой. Ж. предположил, что у жертвы могут быть при себе денежные средства, и предложил мужчине отметить их знакомство. При себе у Ж. имелась коробка с вином, в котором заранее была растворена таблетка клозапина. Глотнув этого напитка, пострадавший потерял сознание и скончался прямо в кафе. Преступник же похитил из карманов умирающего человека деньги и скрылся. Задержали его быстро, на допросе Ж. сознался в совершенном преступлении и спустя положенное время приговором Басманного московского суда был осужден на 11 лет колонии строгого режима.

К сожалению, это была не последняя история отравления, связанная с Курским вокзалом. В феврале 2017 года К., следуя из г. Орехово-Зуево в сторону вокзала, познакомился с подвыпившим пассажиром. Между ними завязался разговор, в ходе которого пострадавший стал жаловаться на трудную жизнь, проблемы в семье, отсутствие работы. К. стал успокаивать его и предложил в качестве поддержки выпить спиртного, в которое добавил все тот же клозапин. Когда попутчик потерял сознание, К. забрал у жертвы дешевый мобильный телефон и незначительную сумму денег, после чего сошел с поезда на ближайшей станции. Труп несчастного был обнаружен по прибытии электрички, уже на Курском вокзале. К. удалось быстро выявить и задержать. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к одному из преступлений первого эпизода дела — к убийству, совершенному в марте 2011 года. Тогда тело погибшего было обнаружено в электричке на станции «Чехов». К. сознался в этом преступлении, дополнительным доказательством стали результаты анализа признательных показаний обвиняемого и детализация телефонных соединений, согласно которым К., а точнее, его мобильный телефон был зафиксирован вблизи места преступления на станции «Чехов».



— Было ли у жертв «смертельных попутчиков» что-то общее между собой?

— Тут можно говорить разве что о неких психологических особенностях. Жертва таких преступлений характеризуется комформным типом виктимного поведения, склонностью к употреблению спиртных напитков, доверительным отношением к окружающим, заниженной самооценкой, уверенностью в собственной никчемности, неудачливости.

— Кто сразу же попадает под подозрение?

— В процессе расследования также анализируются данные о лицах, осуществлявших проход через терминалы оплаты проезда по персонифицированным социальным картам и проездным документам. Нельзя исключать из поля зрения и медицинские учреждения, в которых пациентам рецептурно предписывается принимать нейролептики по терапевтическим показаниям.

Своевременное выполнение комплекса вышеперечисленных мероприятий, как показывает следственная практика, позволяет в короткий промежуток времени установить преступников и привлечь их к уголовной ответственности за содеянное.

— Что предпринимают следователи в таких случаях?

— Первым делом нужно незамедлительно и качественно осмотреть место происшествия. Динамичность транспорта, высокий пассажиропоток, проведение санитарно-гигиенической обработки вагонов поезда зачастую приводят к утрате вещественных доказательств и невозможности их восполнения, поэтому выезд по сообщениям об обнаружении трупов граждан без видимых признаков насильственной смерти, при которых отсутствуют какие-либо материальные ценности, нужно делать немедленно. При осмотре места происшествия изымаются все емкости с жидкостями, окурки, микроволокно. Проводится дактилоскопическая обработка места обнаружения трупа. Криминалисты работают в тесном взаимодействии с судебно-медицинскими экспертами, исследующими тело, в особенности со специалистом, производящим химическую экспертизу жидкостей от трупа. Кроме того, в кратчайшие сроки необходимо истребовать массив видеоинформации, как с самого поезда, так и со станций его следования, ведь срок хранения таких видеозаписей составляет 3-5 суток. Также на первоначальном этапе запрашивается билинговая информация по базовым станциям операторов сотовой связи. Анализ этих данных позволяет проверить причастность подозреваемых к преступлениям, совершенным в прошлые годы, а также расширить свидетельскую базу. Особое внимание следует уделить судебным экспертизам. Наряду с традиционными видами экспертиз, такими как дактилоскопическая, трасологическая, криминалистическая, а также экспертиз веществ и изделий, назначается химическая экспертиза жидкостей и лекарственных препаратов.

— Судя по всему вышесказанному, будни следователя — это колоссальный объем рутинной и многоплановой работы. Кроме того, постоянно приходится иметь дело с трагедиями и человеческим горем. Иван, почему вы выбрали для себя этот путь? Как пришли в Следственный комитет?

— Я мечтал об этой профессии с детства, когда зачитывался детективами и смотрел художественные фильмы о следователях. Мне нравилась их стать, как они одеты в форменное обмундирование, уважение, которое к ним испытывают граждане. В школе, сам не знаю почему, но история, обществознание, правоведение мне давались легко, я сам искал в библиотеках дополнительную литературу, занимался саморазвитием. Когда пришло время выбирать профессию, нисколько не колеблясь, я остановился на юридическом факультете Курского государственного университета. Родители меня поддержали. И после выпуска я стал работать в прокуратуре.



— Пользуясь случаем, поздравляем вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником — Днем сотрудников органов следствия. Может, скажете несколько напутственных слов молодым ребятам, которые мечтают выучиться и работать следователями?



— Я скажу так. Следователь — это человек, который не сможет уснуть, имея в производстве нераскрытое преступление. Необходимо быть стрессоустойчивым, поскольку ты действительно ежедневно сталкиваешься с человеческими трагедиями и горем. В Следственном комитете работают самоотверженные сотрудники, которые порой жертвуют личным временем, интересами во имя профессии. Вот если эти качества у молодого человека есть, то мы будем рады принять его в свои ряды.