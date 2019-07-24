Boeing откладывает первый полет 777X из-за проблем с двигателем

Вашингтон, 24 июля. Корпорация Boeing откладывает первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя, сообщает пресс-служба компании.

По данным компании, из-за проблем с двигателем первый полет переносится на начало 2020 года. При этом в корпорации выразили надежду, что первая поставка 777Х состоится, как и планировалось, в конце 2020 года. Изначально первый полет лайнера 777X был запланирован на осень 2019 года.

Как сообщал телеканал «360», презентация нового широкофюзеляжного Boeing-777X состоялась в марте. Это самый длинный пассажирский реактивный самолет в мире. Вместимость модели составляет 425 пассажиров.

Boeing-777X уникален тем, что при его строительстве задействована технология складного крыла.