Экс-советник Януковича объяснил, почему Порошенко пришел на допрос раньше времени

Киев, 24 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований за день до назначенного срока, так как опасается встречи с активистами, которые планировали провести пикет у здания ведомства 25 июля. Об этом заявил бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) за день до назначенного срока. При этом экс-президент Украины попросил следователей перенести его допрос на 24 июля. Глава ГБР Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой Петра Порошенко, отметив, что допрос экс-президента состоится 25 июля. Сам Порошенко заявил, что пришел в ГБР с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако они «оказались не подготовленными к общению».

Экс-советник президента Украины Андрей Портнов выразил уверенность, что просьба Порошенко о переносе допроса связана с пикетом, который должен состояться у здания ГБР 25 июля. По мнению Портнова, Порошенко опасается встречи с активистами, которые будут задавать неудобные вопросы о его оффшорных счетах и хищениях бюджетных средств.

«Весь этот колхозный пафос с ранним приходом связан с тем, что на завтрашний допрос у Порошенко существовал риск встретиться с большим количеством обычных украинцев, желающих спросить, как у него дела в Панаме и на Кипре», — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Напомним, после окончания президентского срока Петр Порошенко и его соратники стали фигурантами 11 уголовных дел. Порошенко подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.