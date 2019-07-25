Сирия, 25 июля. Сирийские ПВО перехватили ракеты Израиля в провинции Даръа. США приступили к сооружению новой военной базы на севере Хасаки. Турция ведет подготовку к наступлению в Северной Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на окраинах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; взяли под стражу несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц в Дейр-эз-Зоре; обнаружили схрон террористов ИГ1 к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курды: перебросили дополнительные отряды на север Хасаки; понесли потери в результате взрыва в городе Шхиль на юго-востоке Дейр-эз-Зора; задержали пять человек в Ракке.

Соединенные Штаты: приступили к строительству новой базы на севере Хасаки; осуществляли мониторинг обстановки на сирийско-турецкой границе.

«Исламское государство»1: попыталось организовать взрыв в иракской провинции Дияла.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): нанесла удары по позициям союзников САА в провинции Даръа.

ВС Турции: вели огонь по позициям курдов в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

На оккупированных боевиками вооруженной оппозиции территориях на севере региона были замечены автомобили с символикой «Исламского государства». По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), фото, на которых запечатлены транспортные средства, были сделаны в городах Африн и Джараблус. Местные активисты заявляли о том, что они является свидетельством того, что террористы свободно действуют в районах, занимаемых протурецкими группировками.

Между тем инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели еще один этап подрывных работ в Алеппо. Как передавало информагентство SANA News, от следов военного присутствия исламистов незаконных бандгрупп были зачищены районы Шейх-Фарис и Бахира, освобожденные в ноябре 2017 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступали сведения о взрыве в районе оккупированного курдами города Шхиль. Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, детонация бомбы привела к ранению двух курдских бойцов. В установке СВУ обвинялись члены подпольных ячеек «Исламского государства».

Тем временем агентство новостей Al Manar News передавало, что недалеко от города Меядин на юго-востоке от административного центра провинции военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) был обнаружен тайник боевиков «Исламского государства», скрытый в одном из подземных тоннелей. Из схрона джихадистов были изъяты более тысячи мин.

Провинция Даръа

В минувшие сутки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз попыталась нанести удары по опорным пунктам проправительственных ополченческих отрядов. Информационный портал Muraselon News передавал, что израильские военные выпустили ракеты по позициям «Хезболлы» и иранских военизированных формирований вблизи высоты Тель Аль-Хара. Ввиду того что комплексам ПВО Сирийской арабской армии (САА) удалось перехватить большинство снарядов, никто из местных жителей или проасадовских бойцов не пострадал, однако был нанесен ущерб нескольким зданиям.

Поступала информация о том, что за прошлые сутки в САР вернулись 1122 беженца, 344 из которых прибыли из Ливана, а 778 — из Иордании. Данные сведения были опубликованы официальным Facebook-каналом Минобороны РФ (mod.mil.rus) в соответствии с информацией, предоставленной российским Центром по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

На юге провинции накануне продолжили работу ВКС РФ и ВВС Сирии. Союзная авиация осуществила боевые вылеты зонах дислокации боевиков вооруженной оппозиции в районе населенных пунктов Ариха, Мухамбаль, Табиш и Хан-Шейхун, передавал новостной портал Halab Today TV. Также фиксировались перестрелки в северной части соседней провинции Хама. О нанесенном исламистам уроне не сообщалось.

Радикалы тем временем вели огонь по территориям, подконтрольным правительственным силам, недалеко от города Касабия. Оппозиционные источники заявляли о потерях Сирийской арабской армии (САА) в военной технике, тем не менее подтверждения данные сведения не получили.

Провинция Ракка

Районы на границе Турции и САР продолжили патрулировать силы западной коалиции. Как передавал военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork), недалеко от города Тель-Абьяд отмечались вылеты американских вертолетов, осуществлявших мониторинг обстановки на линии разграничения сил курдов и турецких вооруженных сил. Несмотря на это, во второй половине дня турки возобновили обстрелы позиций «демократической армии» на данном направлении, сообщал Twitter-канал (MasarPressNet). Напомним, в последнее время в Северной Сирии интенсифицировались столкновения в приграничной зоне. По данным турецкого Минобороны, Анкара уже ведет подготовку к полномасштабной операции.

К вечеру появились сведения о новых арестах в Ракке. Агентство новостей Al Manar News передавало, что как минимум пять человек были задержаны в административном центре провинции.

Провинция Хасака

На границу с турецкой провинцией Шанлыурфа накануне продолжили прибывать подкрепления «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Twitter-канал (RojavaNetwork) передавал, что порядка 150 курдских бойцов были переброшены в район города Рас Аль-Айн, из которого прежде были выселены практически все местные жители.

Стало известно о начале строительства в провинции очередной военной базы США. Согласно данным источника в сети Twitter (NotWoofers), объект будет находиться между городами Дарбасия в Ганамия поблизости от турецкой границы. Также сообщалось о создании нового блокпоста неподалеку от Рас Аль-Айна, на котором будет дислоцироваться гарнизон американских солдат.

Поступили сведения об ухудшающейся гуманитарной ситуации в лагере «Аль-Хол», доступ к которому ограничен курдами. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что за последние несколько дней из-за нехватки лекарств отсутствия медицинской помощи в пункте временного размещения скончались 16 детей. В то же время, согласно сведениям медиапортала, из лагеря были эвакуированы 125 родственников террористов «Исламского государства». Несмотря на угрозу безопасности, члены семей ИГ были переправлены на северо-восток Алеппо в район Манбиджа. Напомним, местные активисты сообщали о том, что размер выкупа, запрашиваемого курдскими радикалами за выход из «Аль-Хола», составляет от 500 до 2500 долларов.

Между тем агентство новостей Asrar 7 Days опубликовало данные о результатах гуманитарной акции Сирийского арабского Красного Полумесяца на юге региона. Продовольственные наборы, медикаменты, а также предметы первой необходимости были распределены среди 4200 семей из 15 деревень, расположенных в районе города Маркада.

Ирак

В провинции Дияла возобновились подпольные вылазки «спящих ячеек» «Исламского государства». Согласно данным агентства новостей Iraqi News, один из радикалов террористической группировки подорвался на СВУ при попытке его установки в районе Имам Вейс.

Тем временем информагентство Russia Today сообщило о том, что в стране существует большое количество лиц, пропавших без вести. По словам уполномоченного по правам человека Анаса Аль-Эззави, более 7600 случаев пропажи иракцев принадлежат к числу насильственных исчезновений, то есть лишения свободы по политическим мотивам. Из них около 600 являются подтвержденными.

1 Организация запрещена на территории РФ.