Видео горящего на МКАД автомобиля «Почты России» опубликовано в Сети

Москва, 24 июля. Автомобиль «Почты России» загорелся на Ярославском шоссе. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на 24-м километре Ярославского шоссе. На трассе в сторону Москвы загорелся автомобиль «Почты России».

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия. Судя по его кадрам, транспорт является легковым. Однако, по мнению очевидцев, внутри него могли находиться письма, бандероли и посылки, которые, возможно, теперь не доедут до адресатов.

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