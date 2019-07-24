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Видео горящего на МКАД автомобиля «Почты России» опубликовано в Сети

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Видео горящего на МКАД автомобиля «Почты России» опубликовано в Сети

Москва, 24 июля. Автомобиль «Почты России» загорелся на Ярославском шоссе. Видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел на 24-м километре Ярославского шоссе. На трассе в сторону Москвы загорелся автомобиль «Почты России». 

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия. Судя по его кадрам, транспорт является легковым. Однако, по мнению очевидцев, внутри него могли находиться письма, бандероли и посылки, которые, возможно, теперь не доедут до адресатов.

Накануне два пассажира такси погибли в ДТП с грузовиком на набережной Обводного канала в Петербурге. О трагедии сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области. По данным ГИБДД, задержанный водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения.

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